Red by SFR marque en premier le retour à un tarif fixe sur les box

Les nouveaux abonnés paieront le même tarif tout au long de leur abonnement.

Un revirement assez surprenant chez Red by SFR, qui avait pourtant adopté le modèle d’Orange, Bouygues Telecom et de sa maison mère en octobre dernier. L’opérateur low-cost a modifié sa politique tarifaire sur son offre fixe.

Il ne s’agit pas de la première fois que Red by SFR proposer une offre box à tarif fixe, c’était déjà le cas en avril 2021 avec un prix de 25€/mois. Le prix en lui-même a évolué au fil des mois, mais Red est passé en octobre 2022 à un tarif promotionnel la première année, comme le faisait la concurrence. Puis, en même temps que sa branche officielle, l’opérateur low-cost était passé à une promotion de six mois sur sa box en proposant encore la semaine dernière une offre à 19.99€/mois pendant six mois puis 29.99€. La boucle est maintenant bouclée.

Red by SFR est désormais revenu à un tarif fixe pour son offre fibre qui est proposée à 24.99€/mois sans limite dans le temps. En somme, si sur les douze premiers mois aucune réelle économie ne sera faite, dès ce palier passé, l’offre est plus avantageuse avec un tarif plus bas de 5€ chaque mois. Cette politique tarifaire est également appliquée à l’offre ADSL.

A l’heure où tous les opérateurs cherchent à rendre leurs offres plus rentables, un retour au prix fixe pourrait ainsi être envisagé. Pour l’heure, mis à part chez Orange, dans le cadre d’une série spéciale qui n’est donc pas pérenne, aucune offre box ne propose un tarif fixe. En tout cas, le choix de Red by SFR semble être un premier pas rêvé pour que tous les opérateurs le suivent. C’est d’ailleurs un souhait affiché de Free.

