Red by SFR augmente fortement le tarif de la Box fibre la moins chère du marché, et baisse ses débits

La box la moins chère du marché n’est l’est désormais plus vraiment.

Jusqu’à présent, pour les abonnés qui souhaitent disposer d’une box Très Haut Débit ou fibre avec peu de services mais ne pas se ruiner, il existait la box de Red by SFR, qui était proposée à 23€/mois pour du dual play (Internet et téléphonie), avec la possibilité d’acheter un décodeur TV en option à 29€, et des débits symétriques de 1Gbit/s en download et en upload.

Mais l’opérateur vient de procéder à une très nette hausse du tarif de cette box qui passe à 29€/mois (19€ la première année), soit 6€/mois supplémentaires. Dans le même temps, l’opérateur revoit à la baisse les débits de sa box, qui sont désormais de 500 Mbits/s aussi bien en download qu’en upload.

A noter que si vous optez pour la SFR box 8, qui intègre le Wifi 6, et qui conserve un débit de 1Gbit/s symétrique, le tarif sera enchéri de 7€/mois, soit 36€/mois au total (26€/mois la première année). Ces deux offres, qui avaient pour principal attrait son tarif plus bas que les autres box entrée de gamme du marché perd ainsi presque tout son intérêt. Seul consolation, il y a actuellement promotion avec un mois offert.

