Free renforce sa présence au bout de la Bretagne

L’opérateur annonce l’ouverture à venir d’une nouvelle boutique à Brest.

Et de deux ! Free prévoit de renforcer “bientôt” son réseau de distribution dans la plus grande ville du Finistère, à Brest. Sur Twitter, l’opérateur fait savoir que les recrutements sont lancés pour former une équipe dans le cadre de l’implantation d’une nouvelle boutique. Le premier Free Center a ouvert en 2013 dans cette ville de 140 000 habitants.

Free compte aujourd’hui 181 boutiques dans l’hexagone, son objectif est d’en compter 200 en 2023.

