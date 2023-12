Abonnés Freebox et Prime : deux nouveaux jeux PC à récupérer gratuitement

Stratégie et sens du rythme vous seront demandés dans la sélection de Prime Gaming de cette semaine.

Comme chaque semaine, Amazon étoffe son catalogue de jeux proposé gratuitement dans son abonnement Prime. Depuis aujourd’hui, deux titres ont été ajoutés à la sélection disponible. Vous pouvez les récupérer dans les 33 prochains jours. Une fois cela fait, les jeux vous appartiendront et vous pourrez y jouer quand vous voudrez, même après cette période. Amazon Prime est inclus dans l’offre Freebox Delta et offert pendant six mois pour les abonnés Freebox Révolution et Pop ainsi que pour les abonnés Freebox mini 4K ayant relié un forfait Free Mobile à leur offre fixe.

SeaOrama : World of Shipping vous fera prendre de sérieuses décisions concernant l’avenir de votre entreprise. Vous devrez faire attention aux détails et vous préparer à faire face à toutes sortes d’imprévus. Gardez un œil sur l’économie si vous voulez devancer vos concurrents. Gérez votre flotte de la meilleure façon possible et étudiez vos contrats pour minimiser les pertes éventuelles. Vos conseillers vous aideront à mesure que votre flotte s’agrandit. Le jeu propose plus de 70 ports à découvrir, des membres d’équipage de plus de 40 groupes ethniques différents, et plus de 20 types de navires, notamment des pétroliers, des vraquiers et des porte-conteneurs. Chaque navire a ses caractéristiques uniques à explorer et à maîtriser.



Une cascade de mots, de couleurs, de formes et de sons se déverse autour de votre tourelle tandis que vous luttez désespérément contre des nuées d’attaquants. Si des ennemis pénètrent dans votre périmètre, vous devez zoomer pour les combattre au corps à corps, vous adaptant en un clin d’œil à une perspective radicalement différente. Bienvenue dans Akka Arrh de Jeff Minter. Cette création innovante des talentueux développeurs de Llamasoft combine l’intrigue d’un prototype d’arcade Atari extrêmement rare avec une vision créative unique, ce qui donne naissance à un jeu de tir par vagues incroyablement addictif. Akka Arrh est imprégné du sens de l’humour de Minter, de son amour des couleurs psychédéliques et de sa capacité à créer des jeux particulièrement réjouissants.



Ces jeux sont disponibles sur Amazon Games. Pour savoir comment les récupérer, vous pouvez suivre notre tutoriel ou regarder notre vidéo vous expliquant comment faire.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox