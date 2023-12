Le WiFi 7 risque de dépoter avec la nouvelle Freebox V9, finalisation officielle prévue avant mars 2024

C’est officiel, le WiFi 7 sera certifié au cours du premier trimestre 2024, les premiers appareils arrivent sur le marché, les premiers tests de débit aussi. La nouvelle Freebox V9 désormais attendue l’année prochaine, devrait ainsi permettre de belles performances.

En approche, la norme WiFi 7 serait certifiée avant la fin du 1er trimestre 2024, a officialisé cette semaine la WiFi Alliance. “Les appareils Wi-Fi 7 arrivent sur le marché aujourd’hui, En améliorant les performances des réseaux locaux sans fil (WLAN) dans les bandes 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz, le Wi-Fi 7 apporte des fonctionnalités de pointe pour permettre des innovations qui nécessitent un débit élevé, une latence plus faible et une plus grande fiabilité dans les foyers et les entreprises, et les environnements industriels, y compris des applications clés telles que la réalité augmentée, virtuelle et étendue (AR/VR/XR), la formation 3D immersive et le streaming vidéo ultra haute définition”, indique le réseau mondial d’entreprises qui propose cette norme sans fil.

D’ailleurs, la version actuelle est suffisamment finalisée pour être d’ores et déjà prise en charge dans de nombreux équipements. Aujourd’hui, des constructeurs lancent déjà des appareils comme Netgear ou TP-Link. D’ailleurs, la nouvelle Freebox V9 devrait prendre en charge le WiFi 7. Les débits maximaux cumulés théoriques s’élèveraient à 46 Gbit/s, là où son aîné plafonnait à 9,6 Gbit/s et le WiFi 5 à 6,9 Gbit/s.

#Wifi7 🚀 2,8 Gb/s 🚀 PHY : 4323 (240mhz)

MLO 1 : 5Ghz (160mhz) : 2882

MLO 2 : 5Ghz (80mhz) : 1441#Xiaomi10G #Xiaomi13Pro #Freebox10G Un avant goût de ce que sera capable 320mhz sur une bande, des pronostiques ? pic.twitter.com/en24Ddl1t5 — FMU (@__FMU__) December 12, 2023

Dans la réalité, les utilisateurs atteindront des débits plus faibles mais à quoi faut-il s’attendre ? Sur X, un internaute visiblement équipé comme il se doit pour tester ce nouveau WiFi a été flashé sur un serveur nPerf de Free à 2,8 Gbit/s là où le WiFi 6E disponible sur les serveurs Freebox Delta, Bbox Ultym et Livebox 6 & 7 permet des vitesses réelles allant jusqu’à environ 1,5 Gbit/s en download.

Les fonctionnalités avancées du Wi-Fi 7

Les fonctionnalités clés du Wi-Fi 7 fonctionnent ensemble pour fournir des débits de données plus élevés et prendre en charge une latence déterministe pour les cas d’utilisation sophistiqués qui exigent une fiabilité de premier ordre. La WiFi Alliance met en ergue :

Les canaux ultra-larges de 320 MHz disponibles uniquement en 6 GHz qui offrent un débit deux fois supérieur au WiFi 6 , permettant des vitesses d’appareil Wi-Fi de plusieurs gigabits.

disponibles uniquement en 6 GHz qui offrent un débit deux fois supérieur au WiFi 6 , permettant des vitesses d’appareil Wi-Fi de plusieurs gigabits. le Multi-Link Operation (MLO) qui prend en charge un équilibrage de charge plus efficace du trafic entre les liens pour un débit accru, une latence plus faible et une fiabilité améliorée dans AR/VR/XR et le cloud computing

qui prend en charge un équilibrage de charge plus efficace du trafic entre les liens pour un débit accru, une latence plus faible et une fiabilité améliorée dans AR/VR/XR et le cloud computing Le QAM 4K qui atteint des taux de transmission 20 % plus élevés que le QAM 1024 du Wi-Fi 6 pour une plus grande efficacité, permettant un streaming vidéo haute définition sans faille et des jeux sociaux basés sur le cloud sans décalage.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox