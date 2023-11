La Freebox V9 devrait intégrer le WiFi 7, une nouvelle découverte va dans ce sens

Si le mystère reste entier sur la nouvelle Freebox haut de gamme de Free, son serveur devrait prendre en charge le WiFi 7, pas encore officiellement standardisé.

Après le WiFi 6 sur la Freebox Pop et le WiFi 6E sur la Freebox delta, Free va-t-il intégrer le WiFi 7 à sa nouvelle Freebox dont le lancement prévu d’ici à la fin de l’année se fait toujours attendre ? Selon la dernière découverte de Tiino-X83, considéré comme le “petit fouineur de la communauté Free”, la prochaine version de Freebox OS, système d’exploitation de la Freebox, devrait prendre en charge le WiFi 7. La nouvelle Freebox pourrait donc être prête à accueillir cette norme dont la commercialisation et la standardisation officielle sont prévues l’année prochaine. La version est suffisamment finalisée pour être d’ores et déjà prise en charge dans de nombreux équipements.

“J’ai trouvé 2 lignes dans le CSS d’une prochaine version de Freebox OS, elle sera compatible WiFi 7″, nous confie-t-il. Aujourd’hui, des constructeurs préparent déjà des appareils comme Netgear ou TP-Link. Il est donc possible que Free ait pris de l’avance pour exploiter les nouveautés de cette nouvelle norme qui se présente comme une évolution importante du WIFi 6E en apportant beaucoup plus de débit et moins de latence avec une baisse de 20%.

🚀 La prochaine version de Freebox OS devrait prendre en charge le Wi-Fi 7 ! Ainsi, il est possible que la Freebox V9 soit compatible Wi-Fi 7 ! Wi-Fi 7 = IEEE 802.11be = EHT pic.twitter.com/Fot1dxiT0C — Tiino-X83 (@TiinoX83) November 29, 2023

À l’heure où le nombre d’appareils personnels qui se connectent en WiFi est en progression constante, avec au moins 3,5 appareils sans fil par personnes selon le fabricant Qualcomm, le WiFi 7 doit faire la différence : « Le trafic réseau croît chaque jour et les fréquences du spectre sont de plus en plus surpeuplées. Or, le gros avantage du Wi-Fi 7, qui s’appuie sur la bande 6 GHz introduite par le Wi-Fi 6E, c’est qu’on propose de cette nouvelle ‘’autoroute’’. Et qu’en plus, la norme 7 permet de ‘’rouler’’ sur deux voies à la fois. On double les canaux, les débits et la robustesse […] Entre les enceintes connectées, les caméras de surveillance ou les sonnettes connectées, le nombre d’équipements domestiques qui ont besoin d’une connexion robuste ne cesse de croître. Et le WiFi 7 est taillé pour cela ».

Avec le WiFi7 7, les équipements seront capables d’échanger des données sur 16 flux, contre 8 flux pour le WiFi6. Les débits maximaux cumulés théoriques s’élèveraient à 46 Gbit/s, là où son aîné plafonnait à 9,6 Gbit/s et le WiFi 5 à 6,9 Gbit/s.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox