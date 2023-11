Pour ses 10 ans, Doctolib ajoute 4 nouvelles fonctionnalités pratiques

La célèbre plateforme de prise de rendez-vous médicaux s’offre de nouvelles fonctionnalités pour ses 10 ans.

Créée le 15 novembre 2013, Doctolib a su se faire une place de choix ces 10 dernières années. Pas moins de 40 millions de patients en France et 500 millions de rendez-vous gérés chaque année auprès 340.000 personnels de santé en (France, Italie et Allemagne).

Son fondateur, Stanislas Niox-Chateau annonce fièrement qu’il y aura plus d’innovations sur la plateforme en un an qu’en dix ans d’existence.

Une messagerie sécurisée

Depuis le 23 novembre, il est possible d’accéder à une messagerie sécurisée. Afin de faciliter la communication entre les praticiens et les patients via un canal dédié. L’intérêt est de libérer du temps pour les soignants, souvent engloutis chaque jour jusqu’à deux heures par la gestion des sollicitations, entre courriels, SMS, WhatsApp, et appels téléphoniques.

Paiement en ligne sur Doctolib

Jusqu’à maintenant, il était uniquement possible de régler les téléconsultations sur Doctolib. À partir de 2024, il sera aussi possible de payer les consultations physiques via la plateforme.

Un assistant médical basé sur l’IA

La mise en place d’un assistant médical boosté à l’IA va permettre aux soignants de classer les demandes des plus aux moins urgentes. Il sera aussi capable de générer des réponses automatiques qu’il pourra dicter directement à voix haute, grâce à une reconnaissance vocale qui connait les termes médicaux les plus complexes. Doctolib estime qu’un praticien pourra effectuer jusqu’à 20 % de consultations en plus pour le même temps de travail avec ces outils.

La Carte de France de l’accès aux soins

Dès 2024, un rapport avec les statistiques sur les délais d’accès aux soins par département et par spécialité sera disponible sur Doctolib. Il sera publié une fois par an. Une démarche qui vise à lutter contre les déserts médicaux en facilitant leur identification.

Source : France Bleu

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox