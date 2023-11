Free annonce le lancement d’une offre spéciale Canal+ Ciné Séries disponible sur les Freebox avec Netflix, Disney+, Paramount+, OCS et Apple TV+ inclus

“Dépêchez-vous de profiter de l’Offre Spéciale Canal+ Ciné Séries à 25€99/mois pendant 12 mois, valable jusqu’au 23 janvier 2024”, annonce aujourd’hui Free sur son site internet.

Après une offre Flash suivi promotion Veepee, Canal+ fait baisser de 13€/mois pendant 1 an le prix de sa formule Canal+ Ciné Séries. Free ne manque pas l’occasion ce 29 novembre d’en informer ses abonnés sur son portail. Dans le détail, cette nouvelle offre donne accès aux chaînes Canal+, Canal+ Box office, Grand Ecran, Sport 360, Séries, Docs et Kids mais pas seulement puisque Netflix (standard), Disney+ (standard), Paramount+, Insomnia, OCS, Canal+ Séries, Canal+ Cinema(s), Ciné+ et Apple TV+ sont également inclus.

L’atout de cette formule réside également dans l’accès à du cinéma ultra-récent seulement 6 mois après sa sortie en salle avec en décembre Fast and Furious X et La Petite Sirène, des grandes séries et toutes les Créations Originales CANAL+ comme D’Argent et de Sang ou Pamela Rose. Et comme il n’y a pas que les séries et le cinéma dans la vie, cet abonnement donne aussi accès aux grands événements sportifs en direct avec à chaque journée, une grande affiche d’UEFA Champions League, 3 matchs de TOP 14, une affiche de Premier League ainsi que l’intégralité des Grands Prix de Formule 1. Sans oublier une affiche de Ligue 1 Uber Eats pour la saison 2023-2024 et l’intégralité de la MotoGP.

Si Canal+ Ciné Séries est proposée avec un engagement de 24 mois, le prix de l’abonnement est affiché à 25,99€/mois pendant 12 mois puis 38,99€/mois. L’option TV+ est offerte pendant 2 mois et donne accès à plus de 60 chaînes en tout genre, allant de Disney Junior à Paris Première en passant par les chaînes Planète+. Cette option peut être résiliée, mais si vous souhaitez la conserver, il faudra compter 10€/mois une fois la période de gratuité terminée.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox