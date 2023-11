Amazon annonce l’arrivée de nombreuses publicités sur Fire TV

L’écran d’accueil des Fire TV commence à être occupé en plein écran par des publicités aux États-Unis et Amazon entend bien lancer cela dans le monde l’année prochaine.

Les appareils Fire TV deviennent de plus en plus présents et Amazon a commencé à déployer sur son interface de nouvelles publicités, en plein écran qui se lancent automatiquement. Un lancement opportun, en pleine période de Ghanksgiving, du Black Friday et du CbyerMonday, qui va permettre d’augmenter l’engagement des utilisateurs.

Ce changement assez important est appliqué à tous les appareils tournant sous Fire TV commercialisés depuis 2016. Une proposition qui pourrait agacer les consomamteurs, puisque ces publicités prennent l’intégralité de l’écran et s’activent automatiquement. Heureusement, la lecture automatique peut être désactivée dans les paramètres de l’appareil.

« Le nouvel écran d’accueil de Fire TV sera déployé à tous les clients Fire TV du monde au cours des prochains mois sur tous les appareils Fire TV commercialisé après 2016, » affirme un porte-parole d’Amazon.

