YouTube inclut maintenant des jeux dans son abonnement Premium

YouTube s’inspire de Netflix et propose désormais des jeux gratuits dans son abonnement payant.

Des premiers indices étaient apparus il y a quelques temps, les “Playables” (“jeux intégrés”) de Google sont désormais une réalité pour les abonnés Premium. Les personnes ayant opté pour l’abonnement permettant surtout d’éviter les publicités sur la plateforme peuvent ainsi y accéder depuis l’application Youtube ou dans un navigateur web.

Il s’agit de titres sans grande prétention , avec Angry Birds Showdown, Brain Out, des mots croisés, des puzzle-games, des petits jeux d’arcade… Et la sélection sera proposée jusqu’au 28 mars prochain. Une expérimentation qui pourrait donc se conclure par un enrichissement de l’offre ou une annulation pure et simple. Pour l’heure, ces jeux sont avant tout réservés à quelques élus participant à un programme de test. Affaire à suivre.

Source : 01net

