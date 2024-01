Free Pro poursuit son évolution en lançant une large vague de recrutements dans tous les domaines

Après une année 2023 riche en nouveautés, Free Pro débute 2024 avec l’ambition de doubler son nombre de clients. Pour ce faire, l’opérateur B2B recrute de nouveaux talents.

“Pour cette année 2024, nous proposons plus de 50 postes dans tous les domaines. Alors, si vous vous aussi vous vous vous sentez l’âme d’un digital explorer, postulez en ligne et rejoignez-nous”, Free Pro cherche à poursuivre son développement en augmentant la taille de ses effectifs.

Dans une page dédiée, l’opérateur B2B qui dispose désormais d’un parc de plus de 50 000 entreprises clientes, permet de postuler à de nombreuses offres à Paris, Marseille, Lyon, Nantes et Lille. Parmi les postes recherchés figurent notamment des développeurs, coordinateurs support ou de déploiements télécoms, des ingénieurs, gestionnaires back office ou pôle client, un directeur/trice des ventes régionales, un juriste marchés publics, des techniciens data center, des chargés de recouvrement, et des administrateurs système et réseaux.

En 2023, Free Pro a poursuivi son évolution en se lançant dans la cybersécurité via sa solution Cyber XPR avec iTrust. Pour jouer dans la cour des grands, l’opérateur B2B a inauguré son nouveau siège social à Marseille, lequel fait parti des 1er immeubles équipés en 5G privée SA en France. Un mois plus tard, son Lab Free Pro a ouvert ses portes avec 300m2 dédiés à l’open innovation et la R&D.

Parmi les événements marquants de l’année, figurent également le partenariat avec Canal+ Business et les nouvelles offres TV adaptées à ses clients professionnels. Sans oublier l’extension de son datacenter Rockfeller à Lyon avec 900 Mé de sales IT dernière génération.

Les TPE, PME et collectivités locales restent aujourd’hui le coeur de cible de l’entreprise et représentent 80% des ventes. L’opérateur ne cesse ainsi de grandir sur le marché des entreprises et occupe aujourd’hui 2% des parts de marché de la box entreprise. “Si nous poursuivons à ce rythme, nous serons à 10% d’ici cinq ans” a fait savoir fin novembre Stéphane Lemaitre, son directeur commercial.

Pas moins de 20 % des entreprises du CAC 40 sont également clientes de ses services, ou encore des administrations comme Conseil régional de Bretagne ou encore la Gendarmerie Nationale. Son prochain objectif est de doubler son nombre de clients d’ici fin 2024.

