Fibre optique : les opérateurs et l’Arcep ne sont pas sur la même longueur d’ondes

La Fédération Française des Télécoms (FFT), regroupant Orange, Bouygues, SFR et d’autres opérateurs alternatifs, fait preuve d’un optimisme sur le déploiement de la fibre optique que ne partage pas le régulateur.

La qualité du déploiement de la fibre fait débat depuis longtemps maintenant dans le secteur des télécoms, le secteur étant touché par des malfaçons, mais aussi des retards de la part d’opérateurs et d’autres problèmes. Cependant, pour Nicolas Guérin, président de la FFT, considère dans ses voeux pour l’année 2024 que les propositions d’améliorations déjà faites auprès du gouvernement et de l’Arcep ont déjà produits des effets sur les deux “challenges” des opérateurs : les derniers raccordements et la qualité de service.

Une déclaration plutôt optimiste lorsqu’on la compare avec l’avis de Laure de la Raudière, il y a quelques semaines. La présidente de l’Arcep considérait en effet que si des actions avaient été menées, les résultats n’étaient “pas encore visibles, ni perceptibles“. Plus clairement, si Nicolas Guérin affiche une détermination et un certain optimisme quant à l’efficacité des opérateurs pour déployer proprement la fibre cette année, Laure de la Raudière pour sa part opte pour une position plus prudente.

Elle avait par ailleurs déjà fait part de sa détermination à faire respecter ces propositions des opérateurs en septembre dernier, affirmant que “l’Arcep attend maintenant des opérateurs et de l’ensemble de la filière des résultats concrets, démontrant le bien-fondé du plan d’actions d’amélioration de la qualité de service. Si nous n’en avons pas, nous n’hésiterons pas à passer à un autre mode d’action”, sous-entendant sans trop de subtilités la possibilité de sanctions. D’autant quer des discussions étaient encore en cours en décembre dernier pour finaliser une couverture complète du territoire et gérer notamment le problème des raccordements complexes.

