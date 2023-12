Fibre : des discussions en cours avec les opérateurs sur les raccordements complexes pour terminer le chantier du siècle

Le plan France THD fête ses 10 ans, 36 milliards d’euros et la création de 40 000 emplois ont été nécessaires pour raccorder 37 millions de foyers, soit 84% de la population. La fibre pour tous fin 2025 reste l’objectif du gouvernement mais il faudrait avancer plus vite sur la question des raccordements complexes.

“Le plan France Très Haut Débit est l’une des plus grandes réussites industrielles des dernières années. En 2017 seuls 8 millions de foyers pouvaient s’abonner à la fibre, ils sont près de 37 millions en 2023. Notre objectif : la fibre pour tous les Français qui le souhaitent fin 2025”, le chantier industriel du siècle est aujourd’hui perçu comme un succès en matière de déploiement aux yeux de Jean-Noël Barrot, Ministre délégué chargé du Numérique en déplacement ce jeudi en Dordogne et en Gironde Le Plan France Très Haut Débit fête aujourd’hui ses 10 ans.

Le plan France Très Haut Débit est l'une des plus grandes réussites industrielles des dernières années. En 2017 seuls 8M de foyers pouvaient s'abonner à la fibre, ils sont près de 37M en 2023. Notre objectif : la fibre pour tous les Français qui le souhaitent fin 2025. pic.twitter.com/5WKHo9fcmj — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) December 14, 2023

Lancé par le gouvernement en 2013, il a nécessité près de 36 milliards d’euros d’investissements publics et privés dont 3,5 milliards de la part de l’État. « Un succès collectif » s’est réjoui Philippe Le Grand de la fédération Infranum qui représente 230 entreprises du secteur : “Cette démarche collective a permis au chantier de se terminer dans les temps et place ainsi la France en tête du classement dans le déploiement de la fibre en Europe “ a-t-il ajouté, allusions faite au retard qu’accusait le pays il y a seulement dix ans. Lors du troisième trimestre 2023, la France a franchi le seuil des 20 millions d’abonnés à la fibre malgré un ralentissement de la vente de forfaits. Plus inquiétant, le déploiement de la fibre continue de baisser en intensité alors qu’il reste 8 millions de foyers à raccorder d’ici fin 2025. Le ralentissement le plus important est constaté en zone AMII. Sanctionné à hauteur de 26 millions d’euros par l’Arcep pour ne pas avoir respecté la première échéance de ses engagements dans cette zone, Orange a récemment trouvé un accord avec l’Etat pour raccorder notamment 1,2 million de nouveaux locaux à la fibre dans les villes moyennes.

Discussions sur les raccordements complexes

Pour déployer la fibre, plus 40.000 emplois ont été créé, le rythme de raccordement s’élève à environ 10 000 raccordements en moyenne par jour. Tout n’est cependant pas parfait puisque le recours notamment à de trop nombreux rangs de sous-traitance et la mise en place progressive d’une uberisation du secteur a engendré de nombreuses malfaçons sur certains réseaux, entre échecs de raccordements, plats de nouilles dans les armoires et débranchements sauvages d’abonnés, obligeant les opérateurs à remettre en état certains réseaux accidentogènes. Si le gouvernement parle de réussite industrielle, la qualité de service n’est pas toujours au rendez-vous, loin de là . “ L’Arcep attend maintenant des opérateurs et de l’ensemble de la filière des résultats concrets, démontrant le bien-fondé du plan d’actions d’amélioration de la qualité de service. Si nous n’en avons pas, nous n’hésiterons pas à passer à un autre mode d’action” a affirmé fin septembre la présidente du régulateur, Laure de La Raudière. Le sous-entendu est plutôt clair : des sanctions pourraient être prononcées.

Ce chantier est donc loin d’être terminé. Pour finaliser la couverture complète du territoire, la filière doit également procéder aux raccordements dits complexes en raison de la géographie difficile et de la distance entre les habitations et le point de branchement. L’enjeu est d’autant plus important puisque l’extinction progressive du réseau cuivre a été annoncée à partir de 2026 jusqu’en 2030.

Selon Le Figaro, un dispositif de portage de l’investissement en génie civil avec la Banque des Territoires se forme lentement : « Des discussions sont en cours. Il y a eu une réunion en début de semaine avec les opérateurs. Nous espérons aboutir en début d’année sur une première phase» , indique le gouvernement.

“Pour identifier les difficultés pouvant empêcher durablement certains locaux d’être raccordés, une étude a été pilotée par la direction générale des entreprises et l’agence nationale de la cohésion des territoires en 2021. Celle-ci a confirmé que l’absence de génie civil en aval des points de branchement optique et en domaine public constitue une complexité susceptible de concerner un nombre conséquent de locaux et pouvant constituer un frein important”, avait fait savoir le Sénat en décembre 2022. Si l’Etat a alloué une enveloppe supplémentaire de 150 millions d’euros pour lever les freins aux raccordements de certains foyers, ce nouvel enjeu pose une nouvelle fois la question du coût.

Si Orange observe dans de nombreux cas un coût moyen oscillant entre 3000€ et 4000€ par prise, il existe également des cas particulièrement extrêmes où les frais grimpent bien plus haut. L’opérateur historique a expliqué en novembre 2022 avoir repéré des endroits où le raccordement d’un foyer à la fibre coûterait 45 000€ à l’opérateur. Une opération loin d’être rentable pour lui.

