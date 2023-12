Freebox : des films et un spectacle d’humour, ce sont les nouveautés gratuites de la semaine sur OQee ciné

Free propose des nouveautés sur OQee Ciné avec 6 nouveaux films et, pour la première fois, un spectacle d’humour.

Nouvel arrivage de contenus sur OQEE Ciné, la plateforme de vidéo à la demande financée par la publicité de Free. Celui-ci donne accès à un catalogue de plus de 500 films et séries sur toutes les Freebox, même mini 4K mais aussi en mobilité via l’application Oqee by Free puis encore via les TV connectées Android TV et les navigateurs.

Comme chaque semaine, la plateforme s’enrichit de nouveaux films, que vous pouvez ainsi découvrir. Et c’est déjà Noël sur OQEE Ciné, avec un peu d’avance avec programme à partir de ce vendredi, beaucoup de rires, de belles histoires, une touche de magie et de la cuisine gastronomique!

Dans Espion et demi, Eddy Murphy en boxeur et Owen Wilson en espion forment un duo improbable qui devra faire preuve d’humour et d’habileté pour déjouer le plan machiavélique d’un trafiquant d’armes.

Le Siffleur réunitFrançois Berléand, Virginie Efira, Thierry Lhermitte, Fred Testot et Clémentine Célariésur la Croisette Cannoise. Dans cette comédie des faux-semblants, qui tirera son épingle du jeu, de la potiche manipulatrice, des truands ou du gentil commerçant?

Avec son spectacle Malik Bentalha se la raconte, l’humoriste revient sur son parcours, ses petits boulots et les plans galère, ses origines, les tunisiens et les roumains… Un humour juste et précis, une vraie révélation à consommer immédiatement!

C’est la saison des belles histoires de Noël à déguster avec un chocolat chaud! Dans Le Noël magique de Jill et Joy, deux fillettes hébergent une famille de lilliputiens, tandis qu’une famille se retrouve et apprend le vrai sens de Noël dans Le Miracle de Noël.

Envie d’aventures et de grands espaces? Daniel Day-Lewis impressionne dans Le Dernier des Mohicans, fresque épique et histoire d’amour passionnelle réalisée par Michael Mann.

Notre Star de la semaine est la reine incontestée d’Hollywood: l’immense Meryl Streep, qui sait tout jouer. Délicate et frémissante dans l’inoubliable Kramer contre Kramer, ou drôle et truculente dans le délicieux Julie & Julia, laissez-vous emporter par l’actrice la plus douée de sa génération.



Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox