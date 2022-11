Fibre optique : raccorder certains logements peut coûter jusqu’à 45 000€ par prise explique Orange

Le 100% fibre en France risque de s’avérer plus difficile que prévu selon Fabienne Dulac, directrice générale d’Orange France.

Si le déploiement de la fibre optique est actuellement sur de très bons rails, les opérateurs vont rentrer dans “une nouvelle ère” selon la responsable d’Orange France.

En 2022, les recrutements sont allés bon train pour les opérateurs, y compris pour Orange qui entend compter sept millions de clients FttH au début du mois de décembre. Au total près de 32.3 millions de foyers étaient raccordables à la fibre en juin dernier, mais les opérateurs vont devoir affronter les raccordements complexes.

Il s’agit de raccorder des logements dans les zones AMII ou dans les réseaux d’initiative publiques (RIP), situées généralement dans des zones plus rurales et présentant plusieurs problématiques. Tout d’abord, certains locaux se trouvent assez loin du dernier point de branchement, ou dans un secteur avec une topographie rendant difficile l’intervention des opérateurs.

Au delà du défi technique, c’est également une dépense bien plus importante pour Orange et les opérateurs en activité sur les zones concernées. Marc Blanchet, directeur technique et du système d’information d’Orange France explique observer dans ces cas un coût moyen oscillant entre 3000€ et 4000€ par prise.

Ces raccordements sont réalisés quotidiennement, précise-t-il et le prix de l’intervention n’est pas facturé à l’abonné, sauf cas exceptionnel où l’installation sur son terrain ou à son domicile à pu occasionner des frais supplémentaires. Mais il existe également des cas particulièrement extrêmes où les frais grimpent bien plus haut. L’opérateur historique explique avoir repéré des endroits où le raccordement d’un foyer à la fibre coûterait 45 000€ à l’opérateur. Une opération loin d’être rentable pour ce dernier.

Fabienne Dulac précise qu’elle ne “tire pas une sonnette d’alarme. Mais cela va être un sujet pour le secteur au cours de l’année à venir“. Marc Blanchet insiste également sur les diverses options se présentant aux personnes situées dans ces zones comme l’internet par satellite ou les connexions 4G ou 5G fixe pour accéder tout de même à du très haut débit.

Source : 01net

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox