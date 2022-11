Starlink lève une limite de consommation pour son internet par satellite en France

Après l’avoir instauré en août dernier, la limitation d’utilisation de données à 250 Go par mois est finalement supprimée par la firme d’Elon Musk.

Changement de cap pour l’offre d’internet par satellite. En août dernier, alors qu’un changement de prix était effectué, la firme précisait qu’une nouvelle politique serait mise en place dès le mois d’octobre à savoir une priorité donnée aux utilisateurs consommant moins de 250 Go par mois, au delà, les débits seraient moins rapides. Cependant, Starlink a mis à jour sa politique d’utilisation équitable.

Dans un mail envoyé aux abonnés elle affirme ainsi avoir décidé, sur la base des commentaires des utilisateurs, “de mettre à jour les modalités et conditions d’utilisation de notre service résidentiel pour supprimer la limite de données prioritaires de 250 Go. Le prix du service reste inchangé à 50 € par mois et nos clients résidentiels peuvent continuer de profiter de données illimitées“. Une décision qui semble en contradiction avec une récente décision de la firme aux États-Unis, qui limite désormais le débit de ses utilisateurs à partir d’1 To consommés chaque mois.

Source : MacGeneration

