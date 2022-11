Le lancement du “booster” du forfait à 2€ de Free Mobile accueilli froidement par les abonnés

Lancé sans prévenir en septembre dernier, l’option booster de Free Mobile pour son offre à 2€ n’a pas vraiment convaincu les Freenautes lors de son lancement.

L’enrichissement du forfait à 2€ était très attendu et Free a répondu présent en lançant son “booster”, permettant d’accéder à davantage de data et aux appels illimités moyennant des frais supplémentaires. Initialement lancée avec 1Go de data pour 2.99€/mois et des frais d’activation de 10€, l’opérateur de Xavier Niel a rapidement prévenu que l’offre allait évoluer lors de la journée des communautés Free.

Un changement a d’ailleurs rapidement eu lieu avec un passage à 600 Mo de data, toujours les appels illimités et la suppression des frais d’activation. Cette modification a par ailleurs eu lieu après le lancement de notre sondage, interrogeant les abonnés Free Mobile sur l’attrait de cette nouvelle solution. L’accueil a été assez glacial pour le booster.

Sur les 5 549 participants enregistrés à notre sondage lancé le 21 septembre dernier, seuls 12% ont accueilli cette option avec enthousiasme. 6% affirment par ailleurs qu’avec le booster, l’offre proposée est le forfait idéal pour leurs usages. L’enrichissement de data proposé a été salué par 4% des interrogés, qui considèrent que 50 Mo n’est pas suffisant. Enfin, 2% des sondés ont considéré que les appels illimités étaient un véritable plus apporté par cette option.

Cependant, il s’agit ici d’une minorité des sondés. 88% d’entre eux ont refusé de craquer pour cette option “Booster 1Go” proposée par l’opérateur. 35% d’entre eux ont affirmés sans embargo leur volonté de partir chez la concurrence suite à l’annonce de Free Mobile. Le prix de l’option qui lui est resté inchangé à savoir 2.99€/mois a refroidi 25% des abonnés interrogés, le considérant trop cher.

Reste enfin la question épineuse des frais d’activation. Outre la modification de l’enveloppe data lors du changement opéré en octobre dernier, il s’agissait de la modification la plus notable pour cette option booster. Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette décision a pu ravir un certain nombre de sondés, puisque 27% d’entre eux affirmaient avoir été rebutés par les 10€ supplémentaires facturés lors de l’activation du booster.

Cependant, cette offre est prévue pour changer régulièrement, tant son enveloppe data que son prix . Les frais d’activation pourraient-ils revenir ? La question se pose, mais pour une partie assez importante des abonnés, il faudrait à minima les réduire.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox