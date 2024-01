Free et Samsung lancent un jeu concours pour vous faire gagner les futurs Galaxy S24

En attendant leur sortie, vous avez déjà une opportunité de remporter un Samsung Galaxy S24 grâce à un partenariat entre le géant coréen et Free.

Le monde de la tech attend l’évènement Unpacked de Samsung avec impatience. Le 17 janvier prochain, Samsung y dévoilera non seulement sa nouvelle gamme de flagships mais aussi sa vision de l’intelligence artificielle avec Galaxy AI. En attendant cette conférence pleine de promesse, Free fait équipe avec le géant sud-Coréen pour donner l’opportunité à trois chanceux de gagner un des modèles, qui sera présenté d’ici presque deux semaines.

Cela se passe sur le site web de l’opérateur, sur la page https://mobile.free.fr/jeu-concours. Vous pouvez y participer du 3 au 17 janvier 2024, en remplissant un formulaire et en jouant à un jeu de mémorisation assez classique où il faut retrouver les paires de cartes le plus vite possible. Après votre partie, un score vous est attribué et si vous dépassez les 1000 points, vous pourrez être tirés au sort pour figurer parmi les gagnants du jeu. D’après le règlement, ce seront un exemplaire de trois gammes différentes qui seront mis en jeu, vous pourrez donc si vous êtes chanceux obtenir le S24 Ultra, très haut de gamme, ou la version un peu moins onéreuse mais toujours premium.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox