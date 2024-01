Clin d’oeil : bientôt à table pour la Freebox V9, Xavier Niel annonce être derrière les fourneaux

“Laissez-moi faire mon truc”, c’est en substance ce que demande de manière cocasse Xavier Niel sur X au sujet de la Freebox V9.

Mais que mijote Free ? La Freebox V9 bien sûr ! Attendue fin 2023, le nouveau bébé haut de gamme de Free dont on ne sait quasiment rien, devrait voir le jour dans les prochaines semaines. Afin de faire monter la mayonnaise, l’opérateur informe cette semaine par mail et SMS ses abonnés fixe et mobile qu’un “vent de nouveautés va très bientôt souffler” et d’ajouter que quelque chose se prépare, allusion faite à l’arrivée de sa nouvelle Freebox.

Interpellé sur X à propos de cette cette annonce un brin mystérieuse et plutôt enthousiaste, Xavier Niel s’est fendu d’un mème populaire largement utilisé sur les réseaux sociaux : “Hollup… let me Cook”.

Le sens de “Laissez-le cuisiner”en français s’apparente ici à demander de “le laisser faire son truc”, ou de lui donner de l’espace pour afiner sa stratégie. Cette expression s’est élargie pour couvrir de nombreuses significations différentes depuis qu’elle a été utilisée il y a un peu plus d’une décennie pour la première fois par le rappeur américain Lil B. Xavier Niel est donc derrière les fourneaux et se prépare à servir son tout nouveau plat technologique.

