Free Pro prévoit de doubler son nombre de clients d’ici fin 2024

Après deux ans d’existence, Free Pro affiche toujours de grandes entreprises pour le marché B2B. Son directeur commercial explique avoir déjà fidélisé près de 50 000 clients.

Où en est Free Pro deux ans et demi après le lancement de ses offres ? Stéphane Lemaitre, Directeur commercial de la branche B2B d’Iliad est revenu sur les performances commerciales de l’opérateur.

Il explique ainsi que “Free Pro a conquis près de 50 000 clients sur ses offres PRO (Freebox Pro et mobile Free Pro) et ouvert 170 000 lignes mobiles“. La combinaison des offres Freebox Pro et mobile est par ailleurs assez populaire puisque “65% des clients qui ont souscrit une offre Freebox Pro se sont également engagés sur le mobile.” Les TPE, PME et collectivités locales restent le coeur de cible de l’entreprise et représentent 80% des ventes. Free Pro projette de doubler son nombre de clients d’ici fin 2024.

L’opérateur se fait petit à petit une place sur le marché de l’entreprise et occupe aujourd’hui 2% des parts de marché de la box entreprise. “Si nous poursuivons à ce rythme, nous serons à 10% d’ici cinq ans” ajoute le directeur. Lors de la présentation des résultats du groupe Iliad il y a quelques jours, ce dernier indiquait par ailleurs que Free Pro a accéléré son rythme pour atteindre une croissance impressionnante de 47% du chiffre d’affaires au troisième trimestre 2023.

En plus d’un succès commercial pour une entreprise assez récente, la firme a également été reconnue en obtenant récemment le label “Sovereign Cloud Verified” par VMWare.

Source : Solutions-Numériques

