Les internautes se lâchent sur les réseaux : les pubs télécoms c’était mieux avant, heureusement la Freebox a changé de visage

Aficionados de Twitter ou plutôt de X, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des posts qui ont déferlé sur le réseau social d’Elon Musk la semaine dernière.

Elu Service Client de l’Année, SFR assure mettre “un point d’honneur à ce qu’un conseiller vous réponde en moins d’1 minute”. Le YouTubeur aux 100 000 abonnés ” Basti UI” n’est pas vraiment de cet avis. Privé de connexion depuis plus de 48h, il attend toujours un retour de l’opérateur. Rétablir la ligne prend toujours plus de temps qu’établir un diagnostic.

Jour 2 sans internet et surtout sans aucunes informations de la part de @SFR_SAV https://t.co/rgiXuFM8rZ — Basti Ui ✌️ (@BastiUi) November 21, 2023

L’ADN d’Orange, c’est les réseaux et personne ne pourra dire ke contraire. Sa présidente Christel Heydemann n’a pas manqué de réagir à ces deux photos de techniciens à travers le temps.

I love these pictures! They perfectly illustrate the DNA of our company: our networks.

A long time between these pictures but our commitment remains strong: serve our customers everywhere, at any time. https://t.co/Am7wciQIPM — Christel Heydemann (@Cheydema) November 15, 2023

Quand le compte X de Culture Pub se souvient d’une publicité TV de Bouygues Telecom de l’année 2000. Le portable sans engagement “Nomad”, cela vous rappelle quelque chose ?

Une campagne @bouyguestelecom qui date de l'année 2000. Vous vous souvenez ? pic.twitter.com/ylMuvu1eqw — culturepub (@culturepub) November 11, 2023

Etes-vous nostalgiques de l’interface de la Freebox V5 commercialisée en 2006 ? Pas nous mais TV Perso aurait mérité un meilleur traitement.

Télécharger plus vite un fichier de 56 Go qu’une copie via une clé USB ? Encore faut-il avoir la fibre !

Drame du monde moderne : Télécharger un fichier va plus vite que de le copier sur une clé USB… xD pic.twitter.com/TBXO2vO61n — Hugues 👨🏼‍💻 (@huguesdelamure) November 18, 2023

