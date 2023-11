Les clients de Booking.com visés par une arnaque aux données bancaires

Une campagne de phishing vise les utilisateurs de la plateforme de réservation d’hébergements Booking.com.

Des emails frauduleux ciblent les voyageurs utilisant la plateforme Booking.com. Le système de messagerie de la société d’hébergement aurait été piratée. En effet, des emails usurpant l’identité de Booking sont envoyés aux clients pour leur demande de régler leur réservation. Les cybercriminels ont pour but de détourner les coordonnés bancaire des clients en leur demandant de régler une réservation dans un temps imparti très court. Si ces derniers n’effectuent pas la démarche, les pirates menacent d’annuler leur réservation.

Des clients ont contacté le journal britannique l’Observer pour témoigner. “Dans chaque cas, le client s’était enregistré ou devait s’enregistrer dans un hôtel qu’il avait réservé sur Booking.com. Le mail – envoyé depuis noreply@booking.com – prétend que leur séjour pourrait être annulé s’ils ne communiquent pas les détails de leur carte bancaire par le biais d’un lien intégré“. Pour info, depuis le 1er janvier 2023, 7 674 messages concernant le phishing ont été reçus par le Centre national pour la cybersécurité (NCSC) dont une quarantaine par rapport à Booking.com.

Booking dément

Dans les lignes du quotidien The Guardian, Booking dément le piratage et indique que le problème proviendrait plutôt de failles dans les systèmes de messagerie de ses hôtels partenaires.” Certains de nos partenaires d’hébergement ont malheureusement été ciblés par des tactiques d’hameçonnage très convaincantes et sophistiquées, les encourageant à cliquer sur des liens ou à télécharger des pièces jointes en dehors de notre système“.

Afin d’éviter une mésaventure de cet acabit, Booking précise qu’il est possible de contacter le service client de Booking.com disponible 24 heures sur 24.

