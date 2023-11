Pour le Black Friday, SFR augmente le prix de sa box d’entrée de gamme

Alors que les promos s’enchaînent partout cette semaine, chez SFR, le prix de la box Starter augmente.

Le Black Friday s’accompagne d’une offre d’appel plus chère chez SFR. Si tous les opérateurs ont dégainé des offres promotionnelles pour l’occasion, SFR a également augmenté le tarif de son offre “Starter”, en fibre comme en ADSL, de deux euros par mois.

Si auparavant les nouveaux abonnés devaient payer 20.99€/mois, avant de basculer au tarif final après 6 mois, c’est désormais 22.99€ qui sera demandé lors d’une nouvelle souscription. Le tarif une fois les six mois de promotions quant à lui reste le même, à savoir 34.99€/mois et l’offre est toujours proposée avec un engagement de 12 mois.

L’abonnement Starter n’a pourtant pas changé et propose toujours 1 Gbit/s en download et 700 Mb/s en upload depuis octobre dernier. Les prix des offres télécoms en général on drastiquement augmenté chez SFR, Bouygues Telecom et Orange ces derniers mois, notamment en réduisant la période promotionnelle de moitié mais aussi en augmentant le prix de base des offres.

Source : Alloforfait

