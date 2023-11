L’info en vidéo : quelle est la 1ère box au monde ?

La 1ère box au monde intégrant la TV, la téléphonie et internet est la Freebox. La première version est née il y a 21 ans. Nos revenons sur sa création en vidéo.

Dans cette nouvelle vidéo, nous revenons sur la toute première box dans le monde : La Freebox V1. En 2002, a été présentée la version 1 du boitier qui allait révolutionner le paysage ADSL français.

Free n’avait pas de service marketing, les techniciens qui décidaient. Certains reprocheront le côté sobre de la V1/V2 mais Free est allé au plus simple. La première Freebox “designée” est arrivée avec la Freebox Révolution avec Philippe Starck. On se souviendra que le 31 juillet 2003, Free a inauguré la téléphonie gratuite sur les fixes et le 1er décembre de la même année, marquera le lancement de télévision par ADSL.

