Les chaînes Warner Bros Discovery disparaissent de Molotov

Molotov a annoncé le départ des chaînes de Warner Bros Discovery de sa plateforme.

Six chaînes vont disparaître des offres de Molotov et plus précisément celle de Warner Bros Discovery. Dès aujourd’hui, Adult Swim, Warner TV Next, Boomerang, TCM Cinema, Cartoonito ainsi que CNN International ne seront plus disponibles. Pour mémoire, ces chaînes avaient déjà quitté les offres de Canal+ début 2023.

Ce départ ferait suite à un arrêt de contrat entre Molotov et Warner Bros Discovery. Contrat qui ne semble pas être prolongé à cause du lancement de la plateforme de Warner Bros Discovery l’an prochain. Nommée Max, la plateforme devrait arriver en France à partir de l’été 2024.

Où retrouver les chaînes de Warner Bros Discovery ?

Les chaînes Adult Swim, Warner TV Next, Boomerang, TCM Cinema, Cartoonito et CNN International sont toujours distribuées sur les box d’Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free. Par exemple, Free propose son pack WB Family pour 5.99€/mois. Ces chaînes sont également disponibles avec Prime Video. En effet, la plateforme SVOD d’Amazon propose le Pass Warner à 9,99 €/mois qui comprend le catalogue de HBO ainsi qu’une dizaine de chaînes du groupe Warner Bros Discovery.

Source : Allo Forfait

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox