Votre montre connectée fera bientôt office de ticket de métro en Île-de-France

Les tickets de métro et le Passe Navigo vont prochainement s’implanter dans votre montre connectée Samsung.

Cette nouveauté concerne les détenteurs de Samsung Galaxy Watch. Comme l’indique Le Parisien, l’appareil connecté de Samsung fera office de ticket de métro et de Passe Navigo et il suffira de passer la montre connectée au-dessus du lecteur pour valider le titre de transport. Il sera aussi possible d’acheter son titre de transport.

Depuis plus d’un an, la plupart des smartphones Android permettent de valider son titre de transport. Île-de-France Mobilité à décider d’élargir le système aux montres connectées et organise un test grandeur nature de cette fonctionnalité. Cependant, cette nouveauté concerne les modèles 4,5 et 6 de la gamme Galaxy Watch. Pour participer à la phase de test, il suffit de s’inscrire sur le site d’Île-de-France Mobilités. Depuis plusieurs mois, certains usagers l’utilisent sans grand problème. Néanmoins, l’ambition est de pousser un peu plus loin le test et de l’ouvrir à un nombre de testeurs de l’ordre de 10 000 personnes.

Ce test devrait couter 120 000 euros à Île-de-France mobilité et l’arrivée des titres de transport dématérialisés sur montre connectées devraient arriver début 2024. D’ailleurs, pour les iPhone et les Apple Watch devrait au même moment capable de conserver des titres de transport et de les valider.

