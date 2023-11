Free lance une nouvelle rubrique “Bons Plans” sur son site web

Pour les abonnés et prospects, Free regroupe toutes ses meilleures offres mobile et Freebox dans une seule et même page sur son site internet.

“Découvrez ici toutes les offres immanquables Free : les remises, bonus, et avantages Freebox et mobiles”, le message est clair et l’occasion, à savoir le Black Friday, est idéale. Le site web de Free regroupe désormais dans une nouvelle rubrique dédiée au meilleur de ses offres.

Baptisée “Bons Plans Free”et accessible via le menu de navigation principal en haut de page, celle-ci donne accès à plusieurs sous-catégories comme “Black Free Days” et les promotions du moment sur les smartphones, “Forfaits mobiles”, “Freebox+mobile” qui permet de réaliser des économies sur votre forfait mobile en souscrivant à une offre Freebox, ou encore “Option et services”. Utile, cette section permet de connaître toutes les offres exclusives réservées aux abonnés Free comme Disney+ et Cafeyn offerts pendant 3 mois, et Amazon Prime pendant 6 mois. Une dernière catégorie vient enfin présenter les applications mobiles Free incluses pour les abonnés Freebox comme Free Ligue, Oqee by Free et Freebox Connect.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox