La Freebox sacrée connexion la plus rapide en janvier 2024

Le site Degrouptest vient de dévoiler son comparateur de débit pour le mois de janvier 2024 et les abonnés Freebox ont été ceux bénéficiant des débits les plus rapides.

Une connexion chez Free qui file à toute allure et qui accélère au fil des ans. Le site spécialisé Degrouptest a dévoilé le résultat des mesures réalisées via son outil de speedtest sur le mois de décembre 2023 et le résultat est plutôt flatteur pour Free qui atteint une vitesse moyenne de téléchargement de 557 Mb/s, loin devant la concurrence.

En effet, Bouygues Telecom, pourtant deuxième, affiche un débit moyen de 511 Mb/s, quant à Orange et SFR, ils sont très en retard avec un débit fibre moyen de 469 Mb/s. Le débit moyen en fibre est de 505 Mb/s, tout opérateur confondu et Degrouptest note une forte évolution des capacités de nos connexions internet fixe en un an. A titre de comparaison, les débits moyens fibre étaient de 465 Mb/s en janvier 2023, soit 40 Mb/s de moins. Et tous les opérateurs ont fortement progressés sur l’année 2023.

Le débit moyen de Free en début 2023 était de 506 Mb/s, Bouygues Telecom affichait à l’époque une vitesse moyenne de 455 Mb/s et s’est donc lui aussi particulièrement amélioré tout au long de l’année en enregistrant la plus forte progression en 2023. Chez SFR et Orange, la différence reste notable, mais moins impressionnante, Orange affichait 447 Mb/s en janvier 2023, SFR pour sa part était à 439 Mb/s de moyenne.

