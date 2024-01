Rumeur : Free Mobile devrait booster la data de son forfait à 19,99€ pour son anniversaire

Free Mobile a teasé un “vent de nouveauté” pour ses abonnés, et si un enrichissement de son forfait phare était au programme ?

Le 10 janvier approche à grands pas et ce n’est pas une date anodine puisqu’il s’agit de l’anniversaire de Free Mobile. D’après le très bien informé Tiino-X83, habitué à dénicher des informations chez l’opérateur, Free Mobile prépare un enrichissement important de son forfait à 19.99€/mois.

L’enveloppe passerait ainsi à 300 Go contre 250 Go aujourd’hui. Avec le teasing lancé par Free Mobile en début d’année, l’information paraît plausible, d’autant qu’il ne s’agirait pas de la première fois que Free profite d’un anniversaire pour booster son offre. Le jour de ses dix ans, l’opérateur avait fait passer l’enveloppe data de son forfait à 210 Go contre 150 à l’époque. Affaire à suivre, rendez-vous dans cinq jours pour voir si la rumeur se concrétise.

