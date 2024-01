Les internautes se lâchent sur les réseaux : “le forfait 2€ de Free Mobile c’est un demi ticket de métro pendant les JO”

Aficionados de Twitter ou plutôt de X, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des posts qui ont déferlé sur le réseau social d’Elon Musk la semaine dernière.

“Rester encore et toujours l’opérateur du peuple” et “convertir Xavier Niel à Instagram”, il reste deux résolutions à respecter pour Free en 2024.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Free (@free.fr)

Quand Bouygues Telecom démarche des foyers à la Réunion, il semble oublier qu’il n’est pas présent sur l’île !

@bouyguestelecom Pourquoi appelez-vous des numéros en +262 (0692/0693) pour du démarchage mobile/fixe alors que vous n'êtes pas présent à La Réunion ?

🫣 pic.twitter.com/y8KV8TRSeT — Dylan Legros (@Dylan_Legros) January 4, 2024

Des AirPods vegan en vente sur Vinted, saveur champignon !

[MEGA THREAD] Les annonces Vinted les plus drôles pic.twitter.com/8KbBTfpjAT — La Pistache (@La_Pistache_) January 4, 2024

Sur TikTok, Free s’entoure de jeunes talents pour faire la promotion de ses offres dans des vidéos cocasses. C’est le cas dans ce post coup de gueule sur l’augmentation des prix de tout même du tarif du ticket de métro à Paris qui passera à 4€ euros pendant les JO de Paris 2024. Le forfait 2€ et à 19,99€ de Free Mobile ne bougeront pas quant à eux jusqu’en 2027.

Quand SFR incite un peu trop à acheter un smartphone 5G. Un abonné a reçu 7 fois le même SMS en un peu plus d’un mois.

ils abusent un poil SFR hein pic.twitter.com/V3yGjRQs1w — 𝒍𝒂 𝒎𝒆𝒓𝒆𝒅𝒊𝒕𝒉 ❄️ (@noatte) December 29, 2023

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox