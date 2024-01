SFR va porter plainte suite au sabotage de son réseau qui a aussi touché Bouygues et Free

SFR ne veut pas laisser l’acte de vandalisme sur sa fibre longue distance de mercredi impuni et va porter plainte contre X avec la SNCF.

De nombreux habitants du sud de la Bretagne ont été victime dans la nuit de ce mercredi 3 janvier d’une coupure de connexion. La raison a été assez vite identifiée : une coupure d’une fibre longue distance sur le réseau de la filiale d’Altice lequel est utilisé notamment par ses deux concurrents Free et Bouygues Telecom. Ce type de fibre connecte directement les foyers en fibre et ADSL mais aussi les antennes mobiles.

Franck Coudrieau, responsable de la délégation Ouest chez Altice pour SFR explique que “les fibres ont été coupées très nettement. Il est fort probable que des gens aient pensé que c’était du cuivre, puisque le cuivre à une valeur marchande élevée. Or nos équipements sont composés de fibres, c’était donc sans intérêt pour eux. Mais pour autant la fibre a été coupée à de multiples endroits et il a fallu réparer.”

Le vandalisme a été réalisé le long du réseau ferroviaire SNCF entre Morlaix et Saint-Brieuc et c’est pour cela que SFR , avec le concours de la SNCF, annonce son intention de porter plainte contre X. D’autant plus que l’opérateur télécom et celui de chemin de fer discutent régulièrement pour trouver des solutions afin d’éviter ces actes de vandalisme, mais “c’est très compliqué de mettre des équipes derrière chacun des kilomètres de rail de la SNCF” explique le responsable de SFR.

Source : France Bleu

