En images : quand trois techniciens Free se glissent dans la peau de spéléologues en altitude

Un enneigement trop important a contraint Free à sortir la pelle dans les Alpes.

Rétablir le réseau mobile dans des conditions hivernales extrêmes, c’est le quotidien de certains techniciens d’opérateurs opérant dans les zones montagneuses.

Sur la pointe de Corbier en Savoie, une intervention particulière a été menée la semaine dernière par trois techniciens Free, rapporte le compte X officiel Free_1337. Raphaël, Alexis, et Jocelyn, ont dû s’employer à coups de pelle et ainsi composer avec les éléments. Afin de rétablir le réseau, le trio, tel des spéléologues, se sont frayés un chemin sous un monticule de neige compacte afin d’accéder à la zone technique du site. Le Corbier est une station de sports d’hiver alpine faisant partie du domaine skiable des Sybelles.

Lors de perturbations neigeuses, les réseaux des telcos sont souvent soumis à rude épreuve. Les équipes techniques bravent chaque hiver le froid pour rétablir la connexion ou effectuer une maintenance. Parfois les antennes sont recouvertes de neige et de glace empêchant tout signal. Pour éviter des interventions de dégivrage, Free Mobile installe depuis près d’un an des Faisceaux Hertziens équipés d’un système antigel chauffant autonome qui se déclenche dès que la température passe en dessous des 5°C et s’arrête lorsqu’elle dépasse les 7°C.

