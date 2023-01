Free Mobile présente sa nouvelle solution pour ses sites soumis à des conditions très rudes en hiver

En montagne et particulièrement en hiver, accéder à des sites mobiles n’est pas toujours simple. Pour éviter des interventions de dégivrage, Free Mobile installe désormais des Faisceaux Hertziens équipés d’un système antigel chauffant.

La météo fait partie des aléas avec lesquels il faut compter pour les opérateurs mobiles, notamment en montagne. En hiver, lorsque les températures sont particulièrement basses, les sites mobiles situés en montagne peuvent se couvrir de glace ou de neige et nécessiter l’intervention récurrente de techniciens pour assurer une qualité de service. Sur sa page Facebook, Free 1337 dévoile la solution “deicing system” permettant de résoudre ce problème avec un exemple à Chamonix.

Plus concrètement, il s’agit d’installer un système d’antigel chauffant sur les faisceaux hertziens afin de prévenir la formation de gel et les dépôt des neige sur les radômes. Ce chauffage se gère de manière autonome, grâce à une sonde intégrée qui déclenche le chauffage dès que la température passe en dessous des 5°C et s’arrête lorsqu’elle dépasse les 7°C. “Cela évite ainsi d’intervenir régulièrement pour déneiger ou déglacer le faisceau hertzien” explique l’opérateur. Le but étant bien sûr de permettre les même performances par temps de neige qu’en temps clairs où les conditions de propagation sont meilleures.

Réservé pour des sites dont les conditions d’accès sont difficiles en hiver, le “deicing system” a permis de rendre le site de Chamonix “totalement opérationnel et dans sa performance maximale prévue lors de son dimensionnement” explique Free. L’année dernière, le lien était souvent coupé par intermittence, c’est désormais de l’histoire ancienne.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox