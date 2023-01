Lancement d’une nouvelle version de myCanal sur iOS avec des évolutions bienvenues

Le temps de lancement des chaînes et du replay se réduit sur myCanal pour les abonnés l’utilisant sur leur iPhone.

La plateforme à succès de Canal+ continue de s’améliorer au nom de l’expérience utilisateur. Utilisée par les deux tiers des abonnés, myCanal déploie progressivement, ce 10 janvier, une nouvelle version 5.14 de son application sur les iPhone. Cette première mise à jour de l’année contient des optimisations et corrections diverses, pour améliorer la qualité de la plateforme.

Premier point positif, “nous avons réduit les temps de lancement des chaines live et contenus replay ! Et nous travaillons encore sur ce sujet pour les réduire encore d’avantage dans les mois à venir”, indiquent les développeurs.

La technologie SharePlay lancée en 2021 par Apple et intégrée depuis dans my Canal permettait depuis quelques temps de partager uniquemeny le Live des chaînes à distance avec ses proches, “la fonction elle est désormais de retour sur le replay”, apprend-on. “Nous avons au passage intégré les nouveautés iOS 16 permettant de simplifier le lancement de la lecture partagée”, annoncent par ailleurs les équipes en charge de la plateforme.

Dans l’optique d’améliorer sans cesse l’accessibilité, un sujet primordial pour Canal+, les développeurs ont dans cette nouvelle version optimisé le support de VoiceOver dans le lecteur vidéo. “De nombreuses initiatives sur ce sujet sont en cours afin de vous proposer de nombreuses améliorations dans les mois a venir”, poursuivent-ils.

Une plateforme accessible aux abonnés Freebox avec TV by Canal

MyCanal est l’application officielle, qui permet aux abonnés Canal/Canal+ de bénéficier de leur offre sur tous les écrans, et aux non abonnés d’accéder aux programmes en clair sur iOS et Android. C’est surtout l’application indispensable pour les Freenautes abonnés à l’offre “TV by Canal” via la Freebox (Delta et Révolution), qui ont accès à toutes les fonctionnalités de myCanal en mobilité, comme les chaînes Canal, celles de Freebox TV ainsi que le replay.

La plateforme propose également une version Android TV compatible avec la Freebox Pop et mini 4K (découvrez notre test). L’application est aussi à retrouver sur l’Apple TV disponible en boîtier TV principal pour les nouveaux abonnés Freebox Pop et Delta ou encore en multi-tv pour les autres.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox