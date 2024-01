Piratage : Canal+, Paramount et consorts ont déjà identifié de nombreux sites illégaux à fermer cette année

L’Alliance for Creativity and Entertainment, regroupant les plus grands studios de cinéma et de télévision, a déjà ciblé les sites pirates qu’elle comptait voir disparaître cette année.

La lutte contre le piratage est un enjeu très important pour les détenteurs de droits audiovisuels, qui voient dans cette pratique un réel manque à gagner. L’ACE, qui regroupe Canal+, Amazon, Apple, Netflix, Paramount… et bien d’autres producteurs et diffuseurs de contenus, a préparé sa stratégie et une multitude de sites pirates sont ciblés en 2024.

Avec son budget annuel de 50 millions d dollars, elle entend ainsi concentrer ses efforts sur une liste d’IPTV, de sites de streaming et de torrents qui doivent donc disparaître bientôt. Les utilisateurs des sites comme ahaseries.com, uhuseries.com ou owlserieshd.com par exemple ont déjà vécu les conséquences de l’implication de l’ACE. La liste complète des sites est clairement identifiée par Torrent freak. On y trouve à la fois des sites de streaming et des liens permettant l’accès direct à un fichier en torrent, des pages qui peuvent avoir vu plusieurs millions de visiteurs défiler.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox