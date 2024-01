Iliad : “2024, encore une année riche en innovations”

Les investissements du Groupe s’élèvent à 1,64 milliard d’euros pour les neuf premiers mois de 2023, soit 24,2% du chiffre d’affaires, en hausse de 2,8%4. L’effort d’investissement du Groupe se maintient à un niveau élevé afin de répondre à la forte demande enregistrée en termes de connectivité fibre (marchés résidentiel et entreprises), en termes de gains de nouveaux abonnés et prises de commandes et en termes de nouveaux services liées à l’usage de nos services Cloud (public et privé).

Ses investissements, Iliad les diversifie de plus en plus. Lors du 3e trimestre 2023, le groupe a investit de manière significative dans le domaine stratégique de l’intelligence artificielle avec l’acquisition, pour sa filiale Scaleway, du DGX SuperPOD de NVIDIA. Avec ce supercalculateur, iliad s’est dote de la plus grande puissance de calcul Cloud dédiée aux applications IA déployée à ce jour en Europe. Cet investissement représente une première étape pour le Groupe, qui a pour ambition d’accroître à court terme la capacité de calcul disponible pour ses clients

En parallèle, la maison mère de Free a annoncé être à l’initiative de la création d’un laboratoire de recherche d’excellence en intelligence artificielle doté à plus de 100 millions d’euros. Sa mission de contribuer à la construction et la démocratisation d’une intelligence artificielle générale en rendant publiquement accessibles les produits de sa recherche.