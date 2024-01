Free renforce sa présence commerciale en région parisienne

Quoi de neuf sur le réseau de distribution de Free ? Une nouvelle boutique a ouvert ses portes le 27 décembre à Vincennes en Île-de-France.

Le maillage du réseau de distribution de Free continue de s’améliorer. Après une inauguration en novembre à Villebon-sur-Yvette dans le département de l’Essonne, la région Île-de-France se dote d’une nouvelle boutique Free, cette fois à Vincennes dans Val-de-Marne. “Située au 30 avenue du Château, cette boutique au design moderne vous offre la possibilité de découvrir l’univers Free et de bénéficier de conseils personnalisés pour trouver l’offre qui vous correspond”, indique l’opérateur.

Cette échoppe permet de souscrire aux offres Freebox et forfaits mobiles de l’opérateur, d’essayer la Freebox Pop, d’accéder aux bornes libre-service et aux démonstrations de smartphones ou encore de prendre rendez-vous avec des conseillers.

Aujourd’hui, Free dispose de plus de 225 boutiques dans l’Hexagone. D’autres ouvriront également en 2024 comme par exemple à Longwy dans le Grand-Est, Bretigny-sur-Orge dans l’Essonne, Chambourcy dans les Yvelines, Montélimar dans la Drôme ou encore à Rodez dans l’Aveyron.

Le point en Île-de-France

Dans la région Île-de-France comptait en juin 2023 plus de 4200 collaborateurs, près de 40 boutiques et 6,7 millions de prises fibre raccordables. Sur le mobile, l’ex-trublion couvrait 99,8% de la population en 4G et 94,4% en 5G.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox