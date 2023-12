Iliad revient à la charge avec une nouvelle offre de 10,45 milliards d’euros pour racheter Vodafone en Italie

La maison-mère de Free vient d’annoncer une nouvelle proposition de fusion entre Iliad Italia et Vodafone Italia.

Presque deux ans après une première offre à 11 milliards qui n’a pas abouti, Iliad tente à nouveau un rapprochement avec Vodafone et propose une fusion de leurs activités en Italie. Dans un communiqué publié ce matin, l’opérateur propose ainsi la création d’une nouvelle entité nommée NewCo.

Vodafone obtiendrait 50% du capital social de Newco ainsi qu’un paiement en numéraire de 6.5 milliards d’euros et un prêt d’actionnaire de 2.0 milliards d’euros. Iliad disposerait des 50% restant. Dans le cadre de la transaction proposée, Iliad disposerait d’une option d’achat sur la participation de Vodafone dans NewCo et pourrait acquérir chaque année un bloc de 10 % du capital social de NewCo à un prix par action égal à la valeur des capitaux propres (equity value) au closing. Dans le cas où Iliad choisirait d’exercer la totalité des options d’achat, cela générerait un montant supplémentaire de 1,95 milliards d’euros en numéraire pour Vodafone pour atteindre le montant de la valorisation totale de la branche italienne : 10.45 milliards d’euros.

Le but affiché est la création du “challenger télécom le plus innovant d’Italie“. L’entité combinée bénéficierait en particulier de l’approche innovante d’iliad en matière de connectivité, d’accessibilité tarifaire et d’inclusion numérique, ainsi que de l’expertise de Vodafone dans le domaine du B2B. Pour Thomas Reynaud, directeur général du groupe Iliad, “Le contexte du marché italien exige la création d’un opérateur challenger innovant, capable à la fois d’être compétitif et de créer de la valeur dans un environnement concurrentiel. Les profils et l’expertise complémentaire d’iliad et de Vodafone en Italie nous permettraient de construire un opérateur challenger ayant la volonté et la solidité financière d’investir sur le long terme. NewCo s’engagerait pleinement à accélérer la transformation digitale du pays et notamment l’adoption de la fibre optique et le déploiement de la 5G, avec plus de 4 milliards d’euros d’investissements prévus au cours des 5 prochaines années.“

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox