L’Etat annonce une aide financière importante pour les 7 millions de foyers non éligibles à la fibre

Le dispositif d’accompagnement de l’Etat jusqu’à 600€ lancé en 2019 pour accéder à un bon débit, est désormais élargi aux 7 millions de foyers non raccordés à la fibre désireux de profiter d’une connexion THD.

A l’heure où le Plan France Très Haut Débit visant à fibrer 100% des Français d’ici fin 2025, fête ses 10 ans, l’Etat souhaite à présent donner un coup de pouce aux 7 millions de Français non éligibles à des offres FTTH.

Dans un entretien accordé ce 17 décembre à la Tribune, le ministre délégué chargé du Numérique, Jean-Noël Barrot, a ainsi annoncé l’élargissement des aides pour accéder au très haut débit à tous ceux qui ne sont pas encore éligibles à la fibre. Depuis 2019, près de “142.000 foyers” situés dans des zones rurales isolées ont déjà bénéficié de cette aide financière gouvernementale allant jusqu’à 600€ pour des coûts d’équipement, d’installation et de mise en service d’une solution sans fil comme notamment les box 4G et 5G fixe, et le satellite (kit avec parabole).

L’été dernier, l’Etat a lancé une consultation publique en vue de prolonger cet accès aux aides jusqu’en décembre 2025 tout en faisant évoluer le dispositif. Parmi les perspectives d’évolutions retenues et mises aujourd’hui en place, figure ainsi en première ligne “l’extension à l’ensemble des communes du territoire, pour tous les usagers ne disposant pas d’une connectivité THD filaire (au moins 30 Mbit/s) ; alors que dans les cahiers des charges 2019-2023 l’éligibilité est restreinte à la zone d’initiative publique et aux usagers ne bénéficiant pas de bon haut débit filaire, ce qui se traduit par un passage du nombre de locaux éligibles de 3 à 7 millions ».

Cet élargissement intervient quelques semaines après le lancement de l’offre satellitaire grand public d’Orange sous sa propre marque à 49,99€/mois. Si le “Kit Satellite” à installer est affiché à 299€ (location proposée à 8€/mois), sa pose par un professionnel sera facturée également 299€.

Pour séduire et rassurer, Orange avait précisé qu’il est possible de bénéficier de l’aide de l’Etat pour réduire au maximum ces coûts : “Cette offre entre dans le dispositif d’accompagnement de l’Etat pour la « Cohésion Numérique des Territoires » et répond à l’objectif du Gouvernement de garantir un accès au Très Haut Débit pour tous à horizon 2025. Les foyers ne bénéficiant pas d’un bon haut débit filaire peuvent bénéficier d’une subvention permettant d’accéder à une meilleure connexion via une technologie sans fil. Dans le cadre de l’offre Satellite Orange, l’achat ou la pose du matériel peuvent donc être pris en charge, sous réserve d’éligibilité au dispositif”, précise l’opérateur historique.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox