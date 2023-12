Red by SFR annonce une nouvelle hausse de prix pour certains abonnés box

La marque low-cost de SFR annonce à ses abonnés une nouvelle augmentation tarifaire inévitable pour le début de l’année.

C’est une nouvelle fois le moment de surveiller sa facture Red by SFR. Certains abonnés fixe se voient prévenir en bas de cette dernière d’une évolution du tarif de leur offre. Après une première augmentation générale pour tous les clients SFR et RED en début d’année, tournant entre 0.69€ et 0.99€/mois, une nouvelle hausse plus importante est cette fois appliquée.

Encore une fois, l’opérateur explique ce changement par “un contexte marqué par la hausse généralisée des coûts constitutifs du prix de votre service (composants électroniques, matières premières, logistique…)”. Ainsi, après avoir déjà vu son offre à 16.98€ en début d’année, cet abonné Red By SFR paiera à partir du mois prochain 1.49€/mois supplémentaires. Comme d’habitude, lors de ces augmentations, il est précisé que vous pouvez résilier votre contrat sans frais et sans paiement des mois contractuels restant dus jusque dans un délai de quatre mois à compter de la réception de cette notification.

Si vous souhaitez vous assurer d’être concernés, il faut bien vérifier votre dernière (ou prochaine) facture fixe : l’information se trouve tout en bas du document. C’est un autre moyen de prévenir ses abonnés, moins direct qu’un email. La pratique en elle même est légale et

