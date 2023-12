Google va progressivement supprimer les cookies sur Chrome

Début 2024, Google va tester la protection contre le pistage avec une nouvelle fonctionnalité qui limite le suivi entre sites.

Depuis 2020, Google souhaite mettre un terme à l’utilisation des cookies tiers dans son navigateur Chrome. Cette initiative devait s’appliquer en 2022, mais Google avait reculé l’échéance à la fin de l’année 2023. À partir du 4 janvier 2024, commencera à déployer la protection contre le pistage auprès de 1 % des utilisateurs de Chrome. Une étape importante dans l’initiative Privacy Sandbox visant à éliminer progressivement les cookies tiers pour tout le monde au cours du second semestre 2024.

Google va donc déployer “Topics”. Le but est de permettre aux annonceurs de pouvoir afficher des publicités ciblées tout en protégeant au maximum l’identité des internautes. De plus, l’utilisateur pourra à n’importe quel moment connaître les thèmes retenus par son navigateur qui peuvent être transmis aux annonceurs. Il sera possible d’en supprimer de la liste ou tout désactiver. Google assure également injecter 5 % de bruit dans le calcul des thèmes, ce qui permet de flouter le profil de l’internaute.

Les utilisateurs qui participeront au test à partir du 4 janvier seront tirés au hasard. Les sélectionnés seront avertis avec une notification autant sur la version web qu’Android. Lorsque ces derniers navigueront sur le Web, les cookies tiers seront restreints par défaut, limitant ainsi la capacité de pistage sur différents sites Web. Si un site ne fonctionne pas sans cookies tiers et que Chrome annonce un problème suite à plusieurs rafraichissements de page. Une option permettant de réactiver temporairement les cookies tiers pour ce site Web à partir de l’icône en forme d’œil située à droite de la barre d’adresse s’affichera.

