Xavier Niel intéressé par l’achat un opérateur d’Altice

L’avenir de l’opérateur portugais devrait se décider en 2024 et Xavier Niel aurait fait part de son intérêt pour Meo.

A la recherche de cash, Altice pourrait vendre Meo, opérateur portugais valorisé entre 7 et 9.5 milliards d’euros. On savait déjà qu’Iliad envisageait un potentiel rachat en septembre dernier, mais d’après les informations de Bloomberg, Xavier Niel a directement manifesté son intérêt tenté de racheter les activités d’Altice Portugal.

Il serait ainsi en compétition avec Saudi Telecom et trois fonds d’investissements. Il faut dire que le fondateur de Free n’a jamais caché son intérêt pour des implantations à l’international, en rachetant Salt en Suisse, en prenant une participation dans Eir en Irlande puis plus récemment en prenant part au capital de Proximus en Belgique ou dans Vodafone via ses holding Carraun et NJJ Holding.

La vente pourrait s’avérer être une aubaine pour le groupe très endetté de Patrick Drahi, qui doit rembourser rapidement 3 milliards d’euros. En France, SFR a déjà cédé 70% de l’activité de ses data centers pour 500 millions d’euros à Morgan Stanley Infrastructure Partners. Cependant, la cession pourrait n’être que partielle, avec la conservation de la majorité des actions chez Altice, comme ce qui est voulu pour SFR. Patrick Drahi devrait présenter une liste réduite des candidats en début d’année.

