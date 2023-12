La France propose les débits 5G les plus rapides parmi les grandes puissances mondiales, et de loin

Une étude Opensignal s’est penchée sur la qualité du réseau 5G des pays du G7 en 2023. La France occupait déjà une première place en termes de débits 2022 et réitère l’exploit.

La France affiche les plus gros débits parmi les pays du G7 en 2023 d’après une étude d’Opensignal, application mobile de speedtest. En se basant sur des mesures réalisées entre août et octobre par les usagers de l’application, la moyenne des débits disponible dans les 7 pays les plus industrialisés du monde a été calculée. Et avec 221.1 Mb/s, la France est assez loin devant le reste des membres du G7. La France s’est même permise de s’améliorer depuis 2022, la moyenne de débits ayant augmenté de 28.9 Mb/s.

Les États-Unis occupent en effet la deuxième place avec un débit moyen de 157 Mb/s, en très nette amélioration (+29.1 Mb/s), tandis que le japon est troisième avec 153.3 Mb/s. Suivent l’Allemagne (151.8 Mb/s), le Canada (145.8 Mb/s) et l’Italie (131.9 Mb/s). C’est le Royaume-Uni qui est le moins bien placé avec 118.2 Mb/s en moyenne, en chute libre par rapport à 2022 (136.5 Mb/s).

Source : Financial Times via 01net

