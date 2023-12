Rachat d’OCS : des efforts réclamés à Canal+

L’opération prend décidément du retard alors que l’autorité de la concurrence réclame des engagements supplémentaires à Canal+.

Il va falloir se montrer plus convaincant si Canal+ veut vraiment racheter le bouquet OCS. L’affaire est en route depuis le début de l’année, avec déjà un retard suite à un délai supplémentaire réclamé par l’Autorité de la concurrence, et cela ne suffit toujours pas pour boucler le deal.

Canal+ avait notamment fait part de ses ambitions de proposer l’accès gratuit aux films français de plus de deux ans et coproduits par Orange studio aux services comme MyTF1 ou France.TV, proposait l’intégration des trois chaînes OCS au milieu des canaux de Ciné+ ou encore de séparer les acquisitions de films en deux avec Canal+ d’un côté et OCS/Ciné+ de l’autre.

Mais l’Autorité de la concurrence n’a finalement pas été convaincue, selon l’Informé. Les propositions n’étaient pas vraiment de nature impressionnantes et afin d’être rassurée, l’autorité de la concurrence demande des engagements supplémentaires.

