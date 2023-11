Xavier Niel entre au capital d’un opérateur en Belgique

Le créateur de Free vient de racheter 6% de l’opérateur télécom belge Proximus.

Xavier Niel avait déjà montré un certain intérêt pour le marché belge en 2021 et cela se concrétise aujourd’hui avec son entrée au capital de Proximus, opérateur leader sur le fixe et le mobile dans le plat pays. L’acquisition de 6% de l’opérateur s’est faite via Carraun, maison mère d’Eir en Irlande contrôlée par le patron de Free.

Proximus et Eir partage une stratégie similaire, explique la firme, soit des prix assez incitatifs et des investissements dans les réseaux. Une stratégie qu’on peut également attribuer à Iliad, maison-mère de Free. L’opérateur belge est détenu à moitié par l’État Belge et l’acquisition réalisée par Xavier Niel est estimée à 9 milliards d’euros. Le contexte est plutôt propice à une entrée sur le marché selon le créateur de Free, alors que le régulateur local a autorisé des accords entre opérateurs permettant d’éviter la multiplication de réseaux de fibres concurrents, ce qui améliore la rentabilité des infrastructures.

Xavier Niel affirme ainsi son ambition “de créer des liens à longs termes”. Chez nos voisins, si Proximus est premier, il est suivi par Telenet et Orange Belgique, qui détient la troisième part de marché la plus importante suite à son rachat de Voo. Ces opérateurs doivent aussi faire face à un nouvel entrant, venu de Roumanie, nommé Digi, qui a pour habitude de proposer des forfaits bradés sur d’autres marchés, notamment en Espagne.

Source : Les Echos

