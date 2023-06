Orange finalise le rachat de VOO en Belgique

Après des négociations lancées en novembre et une validation de la Commission européenne en mars dernier, Orange Belgique a désormais le contrôle de 75% de l’opérateur.

L’opération a été finalisée, a annoncé hier l’opérateur historique : sa filiale belge s’est en effet emparée de 75% moins 1 action dans VOO SA, les 25% restants plus une action restent sous la coupe de Nethys, qui conserve des droits de gouvernance.

Avec ce rachat, l’opérateur belge acquiert une valeur d’entreprise de 1.8 milliard d’euros. Une action qui confirme les ambitions d’Orange en matière de convergence en Belgique selon la Directrice générale d’Orange Europe.

VOO est un opérateur de télécom qui détient le réseau câble dans la région wallonne et sur une partie de la région bruxelloise. Il propose des services de téléphonie fixe et mobile, d’Internet très haut débit et de télévision. “Le plan d’investissements, fait de modernisation du câble et de déploiements de fibre optique (FTTH), et la mise en commun des compétences des deux entreprises permettront d’assurer et de renforcer durablement la qualité du réseau de VOO”, apprenait-on en décembre dernier. Le cap est mis sur du multi-gigabits dans ces deux régions.

