La Commission européenne autorise l’acquisition de l’opérateur VOO par Orange

Après un accord signé en décembre 2021 pour l’acquisition de 75% de VOO, la Commission européenne a approuvé ce 20 mars 2023 l’acquisition de l’opérateur belge.

Les négociations avaient été entamées en novembre dernier pour l’acquisition à hauteur de 75% de VOO par l’opérateur Orange. Cette transaction représente une valeur d’entreprise de 1,8 milliard d’euros pour 100% du capital. Comme l’avait indiqué Orange en 2021, cette acquisition doit permettre “d’accroître les investissements et la concurrence dans le secteur des télécommunications au profit des clients “.

Aujourd’hui la phase finale du rachat est en cours et la transaction devrait avoir lieu d’ici la fin du deuxième trimestre 2023. D’ailleurs, le CEO d’Orange Belgique Xavier Pichon a déclaré “Nous sommes ravis de la décision de la Commission européenne. Après plus de 25 ans de présence d’Orange en Belgique, l’acquisition de VOO est une étape majeure et va nous permettre d’exploiter un réseau à très haut débit en Wallonie et dans une partie de Bruxelles, renforçant ainsi le déploiement de notre stratégie convergente multi-gigabit au niveau national. Notre plan d’investissement ambitieux, associé aux compétences et à l’expertise de VOO et d’Orange, renforcera la qualité de nos offres aux clients et assurera la compétitivité en régions wallonne et bruxelloise.”

