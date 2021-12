Orange annonce le rachat de l’opérateur VOO

Orange Belgium s’empare de 75% de VOO et ambitionne de moderniser le réseau vers du multi-gigabits.

« 25 ans après la création de Mobistar et 5 ans après le lancement de nos premières offres fixes, cette opération conforte le déploiement de la stratégie convergente d’Orange Belgium au niveau national”, s’est félicité le 24 décembre, Xavier Pichon, CEO de l’opérateur.

Après la période de négociations exclusives qui s’est ouverte le 22 novembre dernier et suite à l’avis conforme du conseil d’administration d’Enodia, Orange Belgium et Nethys ont annoncé avoir signé un accord pour l’acquisition de 75% de VOO, soit une transaction sur la base d’une valeur d’entreprise de 1,8 milliard d’euros € pour 100% du capital. Cette acquisition doit permettre “d’accroître les investissements et la concurrence dans le secteur des télécommunications au profit des clients “, annonce le groupe.

VOO est un opérateur de télécom qui détient le réseau câble dans la région wallonne et sur une partie de la région bruxelloise. Il propose des services de téléphonie fixe et mobile, d’Internet très haut débit et de télévision. “Le plan d’investissements, fait de modernisation du câble et de déploiements de fibre optique (FTTH), et la mise en commun des compétences des deux entreprises permettront d’assurer et de renforcer durablement la qualité du réseau de VOO”, apprend-on. Le cap est mis sur du multi-gigabits dans ces deux régions.

Nethys conservera une participation minoritaire dans VOO et des droits de gouvernance pour garantir la réalisation du projet industriel et social. “Orange offre à Nethys la possibilité de convertir sa participation dans VOO en titres Orange Belgium pour sécuriser le développement des opérateurs par une intégration plus poussée entre les deux sociétés”, indique un communiqué.

Cette transaction génèrera plusieurs synergies, liées principalement au transfert de l’activité MVNO de VOO sur le réseau d’Orange Belgium. La réalisation de la transaction est soumise notamment à l’approbation de la Commission européenne attendue en 2022.