Abonnés Freebox : des nouveautés pour l’application Télé Loisirs à utiliser comme télécommande et enregistreur

L’application Télé Loisirs se met à jour sur iOS et Android avec plusieurs évolutions comme la grille “optimisée” sur iPhone.

Au-delà de retrouver le meilleur de vos programmes en vidéo et toutes les news ciné, séries et sport, l’app Télé Loisirs intègre également une télécommande virtuelle compatible Freebox et box des autres opérateurs. Sur Android, une fonctionnalité appréciée a fait fait son retour fin octobre pour les abonnés Free après avoir été retirée pendant plus d’un an, à savoir l’enregistrement à distance.

Régulièrement mise à jour, l’application se dote de nouvelles version sur l’OS d’Apple et de Google. Au programme sur les iPhone, on retrouve l’implémentation d’une nouvelle fonction baptisée “grille optimisée”, vous pouvez désormais choisir l’affichage de votre grille TV via ce mode afin de consulter plus de chaînes en un coup d’œil. La grille des programme TV a été revue avec les “Coup de Coeur Télé-Loisirs” à retrouver chaque soir. Par ailleurs, des bugs liés à l’ouverture de l’application mais aussi au bouton “Passer” sur la page d’onboarding, ont été corrigés.

Sur Android, les utilisateurs de Canal peuvent à présent retrouver a bonne numérotation en fonction du paramétrage de votre décodeur. Il est possible aussi de retrouver les programmes disponibles en replay directement sur la grille TV et les fiches programmes. Les widgets s’améliorent également avec l’affichage du programme de “en ce moment” ou de “ce soir”. Les notifications sont à présent gérables directement au sein de l’application.

-Pour rappel, Télé Loisirs permet d’accéder au catalogue de vos services de SVOD favoris comme Amazon Prime Video ou Netflix mais aussi de personnaliser votre grille TV ou encore d’optimiser la mise en avant de vos chaines préférées. Seul hic, la présence de publicité peut gêner certains utilisateurs.