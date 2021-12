Les prix augmentent et des abonnés s’y habituent, trop peu de data à l’étranger chez Free Mobile ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Proxi de Free salué par les abonnés

Aujourd’hui, l’opérateur va plus loin avec un nouveau service d’assistance locale partout en France pour renforcer encore la proximité avec ses abonnés : Free Proxi.Concrètement, ces mini centres appelés « hubs Free Proxi » sont installés dans d’anciens appartements reconvertis en espaces de bureaux. « Open space, cuisine, espaces de pause, tout est fait pour que les équipes se sentent comme à la maison et puissent venir travailler avec plaisir », confie l’opérateur. On en retrouve par exemple à Paris mais aussi à Bordeaux. Une initiative plutôt appréciée par les Freenautes, en attendant un déploiement plus étendu à venir en 2022.

Les augmentations de tarifs semblent de moins en moins choquer

Nouvelle augmentation de forfait pour Red by SFR, avec des gigas supplémentaires et de la 5G pour 3€ de plus par mois. Pour les abonnés désireux de passer à la vitesse supérieure, l’offre peut être tentante. D’autant plus qu’il est possible de la refuser directement depuis le mail et que cette pratique est plus ou moins démocratisée chez SFR et Bouygues Telecom, qui assume complètement sa stratégie. De quoi réduire la réaction autrefois épidermique, même si de nombreux commentaires continuent de critiquer la pratique, qui reste légale.

Certains estiment même que tant que l’offre reste compétitive, il n’y a pas de raison de s’agacer. Qu’en pensez-vous ?

Les opérateurs pas toujours au point avec les chaînes, un hic sur les applications TV à régler rapidement !

Le replay d’M6 se fait toujours attendre sur Oqee en mobilité et sur Apple TV. D’autres chaînes, comme certains canaux dédiés aux films X ou encore les diverses chaînes Canal+ (hors la chaîne classique et sa version décalées) ne sont pas disponibles via Oqee. Free évoque “des raisons de droits” et pour certains abonnés, il s’agit d’un couac plutôt gênant.

Cependant, certains témoignent que Free n’est pas le seul dans ce cas et que la problématique s’étend à d’autres applications TV, comme c’est le cas pour Orange et sa version récemment déployée pour Smart TV Samsung.

Free Mobile à court de data à l’étranger ?

Orange annonce être en train de passer des accords pour proposer la 5G en situation d’itinérance. Ses abonnés français vont ainsi pouvoir surfer à pleine vitesse hors des frontières de l’Hexagone, notamment en Espagne, Allemagne, Italie, Royaume-Uni et dans bien d’autres destinations… Si l’itinérance 5G arrivera certainement à terme chez tous les opérateurs, certains se posent la question de l’explosion des usages : est-ce que l’enveloppe actuelle de 25 Go permise par le forfait Free suffirait pour une utilisation à l’étranger boostée par les nouveaux débits ?

La 5G “tout schuss” fait parler d’elle !

Orange a annoncé la semaine dernière la disponibilité de la cinquième génération de téléphonie mobile pour ses abonnés dans 7 grandes stations de ski, toutes situées dans les Alpes : Montgenèvre (05), Tignes(73), Morzine (74), Val d’Isère (73), Chamonix (74), les Arcs 1800 (73) et enfin l’Alpe d’Huez (38). La station d’Isola 2000 (06) doit s’ajouter à la liste aujourd’hui. L’un des premiers bienfaits, outre les débits plus élevés est surtout de désaturer les réseaux sur ces stations accueillant de nombreux touristes en pleine saison. Une arrivée qui pourra éviter certaines galères pour les vacanciers.

Cependant, ne comptez pas sur la 5G pour vous faire descendre les pistes à toute berzingue !